Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Sortie-photos avec Pascal Bourguignon Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Sortie-photos avec Pascal Bourguignon Château du Grand Jardin, 19 septembre 2021, Joinville. Sortie-photos avec Pascal Bourguignon

Château du Grand Jardin, le dimanche 19 septembre à 09:30

### Amateurs de photos ? Découvrez les arbres du château du Grand Jardin : romantiques et remarquables ! (Re)découvrez les arbres, ces géants qui font partie de notre quotidien et que nous ne regardons pas suffisamment. Profitez des conseils du photographe professionel Pascal Bourguignon pour saisir avec art les arbres remarquables du Château du Grand Jardin.

10€. Sur inscription. Nombre de places limité, apporter son matériel photo (standard / grand angle. Pas de macro).

Amateurs de photos ? Découvrez les arbres du château du Grand Jardin : romantiques et remarquables ! Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Château du Grand Jardin Adresse 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Ville Joinville lieuville Château du Grand Jardin Joinville