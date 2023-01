Sortie photos autour des marais blancs Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Catégories d’Évènement: Beuzeville-la-Bastille

Manche

Sortie photos autour des marais blancs Beuzeville-la-Bastille, 21 février 2023, Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille. Sortie photos autour des marais blancs Longuerac Beuzeville-la-Bastille Manche

2023-02-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-21 Beuzeville-la-Bastille

Manche Beuzeville-la-Bastille En partenariat avec L’Atelier du Photographe by Julien basé à Carentan, partez pour une balade sur la commune des Moitiers-en-Bauptois autour de la thématique des marais blancs. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo (vêtements chauds, bottes, jumelles). Apporter son appareil photo personnel. En partenariat avec L’Atelier du Photographe by Julien basé à Carentan, partez pour une balade sur la commune des Moitiers-en-Bauptois autour de la thématique des marais blancs. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo (vêtements chauds, bottes, jumelles). Apporter son appareil photo personnel. Beuzeville-la-Bastille

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Beuzeville-la-Bastille, Manche Autres Lieu Beuzeville-la-Bastille Adresse Longuerac Beuzeville-la-Bastille Manche Ville Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille lieuville Beuzeville-la-Bastille Departement Manche

Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuzeville-la-bastille-beuzeville-la-bastille/

Sortie photos autour des marais blancs Beuzeville-la-Bastille 2023-02-21 was last modified: by Sortie photos autour des marais blancs Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille 21 février 2023 Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Manche Longuerac Beuzeville-la-Bastille Manche manche

Beuzeville-la-Bastille Beuzeville-la-Bastille Manche