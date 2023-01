Sortie photographique à St-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Saint-Georges-de-Rex EUR Le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie photographique dans le marais de St Georges de Rex. Après un temps de formation à l’implantation d’un observatoire photographique, les participants seront invités à réaliser leurs propres clichés.

Prévoir un appareil photo. Atelier gratuit et ouvert à tous, inscriptions conseillée auprès de Simon Bouet : 06.29.83.16.76

