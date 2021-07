Sortie photo grottes Vallorbe Bois-d’Amont, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bois-d'Amont.

Sortie photo grottes Vallorbe 2021-07-09 – 2021-07-09

Bois-d’Amont Jura

EUR 105 105 COURS TECHNIQUE photo dédié aux basses lumières et aux conditions lumineuses difficiles, dans un cadre unique et féérique, un des plus beaux sites géologiques de Suisse et en Europe : les Grottes de Vallorbe !

Il s’agit de découvrir un site géologique exceptionnel, avec l’œil du photographe, en prenant le temps de choisir ses angles et ses réglages, en apprenant les techniques particulières de la photographie en basse lumière et en conditions lumineuses difficiles, et en se laissant porter par la féérie et la magie de cet endroit si particulier.

Je vous invite à découvrir tous les détails de cette aventure photographique directement sur le site Web du photographe : https://www.pluriel-photo.fr/sortie-photo-grottes-vallorbe.html

Plusieurs dates sont proposées, le 07 et 29 mai, 11 et 26 juin, 09 et 24 juillet, 06 et 14 août, 03 et 18 septembre, 01 et 16 octobre.

A 6 km seulement des frontières françaises.

Durée du cours : 2h00 puis expérimentation libre – 105,00 €/pers. Entrée des Grottes : tarif groupe : 14 CHF soit environ 13,00 €

A l’issue du cours, vous restez dans les Grottes le temps que vous voulez pour mettre en pratique les acquis (les visites sont libres).

Places limitées à 8 participants.

Détails sur https://www.pluriel-photo.fr/sortie-photo-grottes-vallorbe.html.

contact@pluriel-photo.fr +33 3 84 42 62 88 https://www.pluriel-photo.fr/sortie-photo-grottes-vallorbe.html

dernière mise à jour : 2021-06-30 par