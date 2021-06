Sortie photo et ornithologie au marais Blonville-sur-Mer, 20 juin 2021-20 juin 2021, Blonville-sur-Mer.

Sortie photo et ornithologie au marais 2021-06-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-20 12:00:00 12:00:00 Parking du centre équestre 1 Rue des Tennis

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer Calvados

De par sa multitude de milieux, le marais de Blonville-Villers constitue pour les oiseaux un site de reproduction, de halte migratoire et d’alimentation. Aussi, y ont été inventoriées des espèces nationalement protégées d’amphibiens, telles que la reinette verte, la grenouille agile, la grenouille verte et la grenouille des champs, et de reptiles, tel que le lézard vivipare.

Le collectif « Côte de Grâce propre » propose de percer les secrets de ces animaux et pratiquer la photo animalière avec des bénévoles passionnés.

Prévoir des bottes ou chaussures adaptées et appareil photo.

De par sa multitude de milieux, le marais de Blonville-Villers constitue pour les oiseaux un site de reproduction, de halte migratoire et d’alimentation. Aussi, y ont été inventoriées des espèces nationalement protégées d’amphibiens, telles que la…

jason.fiant@gmail.com +33 6 43 11 85 74

De par sa multitude de milieux, le marais de Blonville-Villers constitue pour les oiseaux un site de reproduction, de halte migratoire et d’alimentation. Aussi, y ont été inventoriées des espèces nationalement protégées d’amphibiens, telles que la…

De par sa multitude de milieux, le marais de Blonville-Villers constitue pour les oiseaux un site de reproduction, de halte migratoire et d’alimentation. Aussi, y ont été inventoriées des espèces nationalement protégées d’amphibiens, telles que la reinette verte, la grenouille agile, la grenouille verte et la grenouille des champs, et de reptiles, tel que le lézard vivipare.

Le collectif « Côte de Grâce propre » propose de percer les secrets de ces animaux et pratiquer la photo animalière avec des bénévoles passionnés.

Prévoir des bottes ou chaussures adaptées et appareil photo.