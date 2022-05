Sortie Photo dans les Grottes de Vallorbe Bois-d’Amont, 18 juin 2022, Bois-d'Amont.

Sortie Photo dans les Grottes de Vallorbe Bois-d’Amont

2022-06-18 – 2022-06-18

Bois-d’Amont Jura

EUR 70 70 Profitez d’un partenariat exceptionnel…!

Les Sorties Photo Accompagnées dans les Grottes de Vallorbe.

A 6 km de la frontière française, les Grottes de Vallorbe sont les plus grandes de Suisse.

Creusé par la rivière L’Orbe, l’ensemble géologique constitué de stalactites, stalagmites et colonnes calcaires, mis en valeur par des jeux de lumière, compte parmi les plus beaux de Suisse et d’Europe.

“Les couleurs exceptionnelles des roches, juxtaposées dans les différentes cavités, en font un sujet de prédilection pour la photographie, en ajoutant une touche magique à la beauté féérique des lieux. Il est d’autant plus ludique d’essayer d’aller les capturer que les prises de vues se font en basse lumière et en conditions lumineuses difficiles”.

Les Sorties Photo aux Grottes de Vallorbe sont l’occasion de découvrir cet environnement prestigieux à un rythme de photographe, en prenant son temps pour observer les cavités dans leurs moindres détails, pour choisir son angle de vue, pour jouer avec les ombres et les lumières.

Samedis 18/06/22 – 23/07/22 – 20/08/22 – 10/09/22 – 08/10/22

Infos pratiques sur les Sorties Photo :

– Le cours technique photo dure 1h00. Le Rendez-Vous est donné à l’heure d’ouverture et à l’entrée des Grottes, à 09h30.

– La partie théorique se donne à l’extérieur des Grottes, dans lesquelles vous pourrez pénétrer ensuite pour la mise en pratique.

Cette incursion vous permettra de vous essayer à la prise de vue en basse lumière et conditions lumineuses difficiles, en profitant des conseils avisés d’un photographe aguerri.

– Les places sont volontairement limitées de 4 à 8 participants, pour vous permettre de profiter pleinement des conseils et apports techniques.

– Le tarif est unique :

Dans le cadre de ces sorties, l’entrée des Grottes, à régler au guichet, est de 14 CHF (tarif groupe/AVS/AI), soit environ 14 €.

Le cours technique photo est à 70 €, à régler au photographe.

– Possibilité de bons cadeaux : faîtes lui plaisir !

– Réservation obligatoire à contact@pluriel-photo.fr ou au 00.33.(0)3.84.42.62.88, auprès de Jérôme Szpyrka, Photographe Artisan d’Art.

– Après le cours technique, vous restez le temps que vous voulez, dans les horaires d’ouverture impartis, pour mettre en pratique tous les apports techniques du cours photo, à votre rythme. (les visites sont libres).

– Le photographe vous accompagne pendant 1/4 heure – 1/2 heure pour les premières prises de vues.

contact@pluriel-photo.fr +33 3 84 42 66 88 https://www.pluriel-photo.fr/sortie-photo-grottes-vallorbe.html

Profitez d’un partenariat exceptionnel…!

Les Sorties Photo Accompagnées dans les Grottes de Vallorbe.

A 6 km de la frontière française, les Grottes de Vallorbe sont les plus grandes de Suisse.

Creusé par la rivière L’Orbe, l’ensemble géologique constitué de stalactites, stalagmites et colonnes calcaires, mis en valeur par des jeux de lumière, compte parmi les plus beaux de Suisse et d’Europe.

“Les couleurs exceptionnelles des roches, juxtaposées dans les différentes cavités, en font un sujet de prédilection pour la photographie, en ajoutant une touche magique à la beauté féérique des lieux. Il est d’autant plus ludique d’essayer d’aller les capturer que les prises de vues se font en basse lumière et en conditions lumineuses difficiles”.

Les Sorties Photo aux Grottes de Vallorbe sont l’occasion de découvrir cet environnement prestigieux à un rythme de photographe, en prenant son temps pour observer les cavités dans leurs moindres détails, pour choisir son angle de vue, pour jouer avec les ombres et les lumières.

Samedis 18/06/22 – 23/07/22 – 20/08/22 – 10/09/22 – 08/10/22

Infos pratiques sur les Sorties Photo :

– Le cours technique photo dure 1h00. Le Rendez-Vous est donné à l’heure d’ouverture et à l’entrée des Grottes, à 09h30.

– La partie théorique se donne à l’extérieur des Grottes, dans lesquelles vous pourrez pénétrer ensuite pour la mise en pratique.

Cette incursion vous permettra de vous essayer à la prise de vue en basse lumière et conditions lumineuses difficiles, en profitant des conseils avisés d’un photographe aguerri.

– Les places sont volontairement limitées de 4 à 8 participants, pour vous permettre de profiter pleinement des conseils et apports techniques.

– Le tarif est unique :

Dans le cadre de ces sorties, l’entrée des Grottes, à régler au guichet, est de 14 CHF (tarif groupe/AVS/AI), soit environ 14 €.

Le cours technique photo est à 70 €, à régler au photographe.

– Possibilité de bons cadeaux : faîtes lui plaisir !

– Réservation obligatoire à contact@pluriel-photo.fr ou au 00.33.(0)3.84.42.62.88, auprès de Jérôme Szpyrka, Photographe Artisan d’Art.

– Après le cours technique, vous restez le temps que vous voulez, dans les horaires d’ouverture impartis, pour mettre en pratique tous les apports techniques du cours photo, à votre rythme. (les visites sont libres).

– Le photographe vous accompagne pendant 1/4 heure – 1/2 heure pour les premières prises de vues.

Bois-d’Amont

dernière mise à jour : 2022-05-10 par