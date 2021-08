Sortie petits fruits Dieffenbach-au-Val, 18 septembre 2021, Dieffenbach-au-Val.

Sortie petits fruits 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin Dieffenbach-au-Val

EUR La cueillette des fruits sauvages a fourni, dans le lointain passé, une partie importante de

l’alimentation de l’homme.

Rund Um vous propose un après midi sur le sentier, pour apprendre à reconnaître les baies et les petits fruits sauvages, distinguer les toxiques et les comestibles, découvrir les légendes et croyances liées à ces fruits.

Durée 3 à 4 heures, sans difficulté.

Sortie gratuite, inscription souhaitée contact@rundum-dieffenbach.org

Équipements: bonnes chaussures et habits selon météo.

Contact: Gérard ERNST au 03 88 85 69 21 (en fin d’après midi)

+33 3 88 85 69 21

