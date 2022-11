Sortie pédestre Louin Louin Catégories d’évènement: Deux-Svres

L'association la Ruche Louinaise organise des animations au bar le Café de l'Union à Louin. Ce samedi 26 novembre, une sortie pédestre est proposée par l'association, avec un circuit de 11,5 kms (départ à 14h) et un circuit de 4,2 kms (départ à 15 h30). Un départ sera organisé du café. Participation : 3 € (2€ pour les adhérents à l'association). Prévoir des bonnes chaussures de marche, un petit sac à dos, une gourde, des fruits, des céréales. Réservations obligatoires : 06 76 20 66 81 / ruchelouinaise@gmail.com.

