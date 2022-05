Sortie pédestre Louin, 21 mai 2022, Louin.

2022-05-21 – 2022-05-21

L’association la Ruche Louinaise organise des animations dans le bar le café de l’Union à Louin. Une nouvelle sortie pédestre est proposée par l’association, ce samedi 21 mai. Deux circuits sont proposés : un de 12 km, avec un départ à 14 h 15, et un de 6 km, avec un départ à 15 h 30, avec découvertes du patrimoine historique pour le second. Participation : 2 €. Tous niveaux (de 7 à 77 ans). Au terme de la randonnée, le verre de l’amitié sera offert par l’Association la Ruche Louinaise. Prévoir des bonnes chaussures de marche, un petit sac à dos, une gourde, des fruits, des céréales. Renseignements et inscriptions au 06 76 20 66 81. De nombreuses animations sont régulièrement proposées, découvrez le planning dans les images ; ateliers tricot, échecs, couture, groupe de discussion anglais français.

+33 6 76 20 66 81

