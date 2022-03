Sortie pédestre Louin Louin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

L'association la Ruche Louinaise organise des animations dans le bar le café de l'Union à Louin. Rendez-vous à 15 h au Café de l'Union pour une sortie pédestre, avec découverte du patrimoine historique, tous niveaux (de 7 à 77 ans), parcours de 4 kms. Au terme de la randonnée, le verre de l'amitié sera offert par l'Association la Ruche Louinaise. Prévoir des bonnes chaussures de marche, un petit sac à dos, une gourde, des fruits, des céréales. Renseignements et inscriptions au 06 76 20 66 81. De nombreuses animations sont régulièrement proposées, découvrez le planning dans les images ; ateliers tricot, échecs, couture, groupe de discussion anglais français.

