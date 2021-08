Bourg-Argental Bourg-Argental Bourg-Argental, Loire Sortie Pédestre « Le Ternay » – Journée Bourg-Argental Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

Loire

Sortie Pédestre « Le Ternay » – Journée Bourg-Argental, 10 août 2021, Bourg-Argental. Sortie Pédestre « Le Ternay » – Journée 2021-08-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-10 Maison du châtelet 18 place de la Liberté

Bourg-Argental Loire Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et son pique-nique !

Réservation obligatoire. Nombre limité. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Argental, Loire Autres Lieu Bourg-Argental Adresse Maison du châtelet 18 place de la Liberté Ville Bourg-Argental lieuville 45.29623#4.55922