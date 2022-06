SORTIE PÉDESTRE – LA FERME DU PARADIS Le Croisic, 19 juillet 2022, Le Croisic.

Chemin du Turballo Le Croisic Loire-Atlantique

2022-07-19 – 2022-07-19

Le Croisic

Loire-Atlantique

La ferme du Paradis

Sortie pédestre

Cette promenade dans un Espace Naturel Sensible vous emmènera sur une diversité de milieux, parfois côtiers, parfois champêtres, pour une escapade buissonnière et une découverte de la biodiversité « ordinaire » trop souvent victime de notre indifférence et pourtant si riche.

Public familial – Sortie pédestre – 2h – Gratuit

Informations et réservation : CPIE Loire Océane http://www.cpie-loireoceane.com/events/

Le Croisic

