Sortie pédestre guidée avec la Société d’Histoire du Sundgau Altenach Altenach Catégories d’évènement: Altenach

Haut-Rhin

Sortie pédestre guidée avec la Société d’Histoire du Sundgau Altenach, 21 mai 2022, Altenach. Sortie pédestre guidée avec la Société d’Histoire du Sundgau Altenach

2022-05-21 – 2022-05-21

Altenach Haut-Rhin Altenach EUR Sortie pédestre guidée par Marc Glotz. (Départ à la Maison de la Nature à Altenach) Cette boucle qui vous mènera par les étangs Nérac jusqu’à Saint-Ulrich, son arbre de la liberté, son ancien prieuré et ses maisons à colombages et retour par un chemin différent, est longue de 8,6 km. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Cette belle promenade de 8,6 km, animée par Marc Glotz, vous mènera jusqu’à Saint-Ulrich Sortie pédestre guidée par Marc Glotz. (Départ à la Maison de la Nature à Altenach) Cette boucle qui vous mènera par les étangs Nérac jusqu’à Saint-Ulrich, son arbre de la liberté, son ancien prieuré et ses maisons à colombages et retour par un chemin différent, est longue de 8,6 km. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Altenach

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Altenach, Haut-Rhin Autres Lieu Altenach Adresse Ville Altenach lieuville Altenach Departement Haut-Rhin

Altenach Altenach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altenach/

Sortie pédestre guidée avec la Société d’Histoire du Sundgau Altenach 2022-05-21 was last modified: by Sortie pédestre guidée avec la Société d’Histoire du Sundgau Altenach Altenach 21 mai 2022 Altenach Haut-Rhin

Altenach Haut-Rhin