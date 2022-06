Sortie pédestre du jeudi avec le Club Vosgien

2022-06-16 13:30:00 – 2022-06-16 17:00:00 Le CVV propose à ses membres et amis une sortie au col d’Urbeis. Durée 3h environ, distance 7,8 km, dénivelé environ 275 m.

Rendez vous place de la gare à Villé à 13h 30. Bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo du jour. Départ de la sortie » Parking au col d’Urbeis ». Le circuit : départ du parking du col d’Urbeis par un sentier forestier balisé puis retour par le sentier de grande randonnée.

