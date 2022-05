Sortie pédestre du dimanche avec le Club Vosgien Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Sortie pédestre du dimanche avec le Club Vosgien Villé, 22 mai 2022, Villé. Sortie pédestre du dimanche avec le Club Vosgien Villé

2022-05-22 07:45:00 – 2022-05-22 17:00:00

Villé Bas-Rhin Le Club Vosgien de Villé et ses Vallées invite ses membres et amis à la Rando du District 3, organisée par le Club Vosgien du Niedeck. Programme de la journée :

le matin 9.8 km / D+ 510 m. Départ de la salle des fêtes d’Oberhaslach à 9h : Rocher du Hirschfels, Ruines du Nideck, Cascade du Nideck, le Gensbourg.

Pause à midi. Repas tiré du sac dans les prés du Gensbourg.

