Sortie pédestre avec le Club Vosgien Villé, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Villé.

Sortie pédestre avec le Club Vosgien 2021-07-04 09:00:00 – 2021-07-04 15:00:00

Villé Bas-Rhin

EUR Le Club Vosgien de Villé et ses Vallées propose à ses membres et amis une sortie à partir de Villé.

Le circuit : départ parking de la gare, Klosterwald et Ban du Forestier puis retour.

Repas tiré du sac.

Durée 4h, distance 10,2 km, dénivelé de 440 m.

+33 3 88 82 01 90

