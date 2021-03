Bitche Bitche Bitche, Moselle SORTIE PÉDESTRE ACCOMPAGNÉE Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Tout public Adultes Sortie pédestre en milieux forestiers dans la région d'Eguelshardt.

Au programme: découverte d’une série de rochers remarquables, insolites dont un rocher unique. Un parcours de 6,5 km de promenade comprenant quelques petites montées et en fin de parcours une crête descendante. Départ de la marche à Eguelshardt à 13h40, sur le parking à proximité de l’ancien lavoir.

Chaussures de marche hautes recommandées. Sortie ouverte aux enfants aptes à parcourir des montées et descentes à fortes pentes.

Inscriptions auprès de Monsieur Antoine Piccin, animateur diplômé. loto421@gmail.com +33 3 87 96 08 32

Inscriptions auprès de Monsieur Antoine Piccin, animateur diplômé.

