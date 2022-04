Sortie pêcherie

Sortie pêcherie, 16 août 2022, . Sortie pêcherie

2022-08-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-16 Venez découvrir le fonctionnement d’une pêcherie ainsi sur son histoire.

Sortie encadrée par Xavier Huet. Rendez-vous à 16h00 devant la crêperie l’hippocampe.

Sur réservation à l’Office Culturel au 02.33.70.60.41

