Bouelles Seine-Maritime Bouelles La BOUELLAISE, comité des fêtes de Bouelles, organise sa traditionnelle journée pêche. Sur le site de Wanchy-Capval.

En guise de bienvenue, un apéritif sera offert accompagné de saucisses et de merguez.

Les tarifs seront de 16€ pour les pêcheurs.

Les accompagnants pourront profiter du site ou des abris pour passer la journée entre amis moyennant la somme de 5€.

La journée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

