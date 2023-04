Sortie pêche à pied

2023-04-13 16:00:00 – 2023-04-13 18:00:00 . Nos plages regorgent de trésors : crabes, coques, moules… Muni d'un seau et d'une épuisette, votre enfant part à la découverte de l'estran sableux tout en s'amusant. Bottes obligatoires. Inscription obligatoire à l'office de tourisme ou en ligne à partir du 3 avril. De 7 à 12 ans.

