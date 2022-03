Sortie pêche à pied Saint-Malo, 19 mars 2022, Saint-Malo.

Sortie pêche à pied Intra-Muros Départ Porte Saint-Pierre Saint-Malo

2022-03-19 – 2022-03-19 Intra-Muros Départ Porte Saint-Pierre

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Proposée par Fish’In Bretagne – Durée : de 2h à 2h30

Benjamin Glais est un passionné de pêche depuis sa plus tendre enfance et a toujours voulu partager sa passion avec le plus grand nombre. Les bons coins, les techniques, les espèces, le matériel, le milieu marin… Il vous accompagnera à votre rythme et selon vos envies, pour un vrai moment de détente et de convivialité, face à un environnement exceptionnel.

Prévoir un seau pour les pêches, vêtements chauds et adaptés selon la saison, bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau

Nombre de places limitées, réservation obligatoire dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel (une fiche d’inscription sera à compléter et à remettre au guide avant la visite).

Dates proposées en collaboration avec l’Office de Tourisme, vous pouvez contacter le guide pour tout autre prestation personnalisée.

info@saint-malo-tourisme.com +33 2 99 56 66 99

Proposée par Fish’In Bretagne – Durée : de 2h à 2h30

Benjamin Glais est un passionné de pêche depuis sa plus tendre enfance et a toujours voulu partager sa passion avec le plus grand nombre. Les bons coins, les techniques, les espèces, le matériel, le milieu marin… Il vous accompagnera à votre rythme et selon vos envies, pour un vrai moment de détente et de convivialité, face à un environnement exceptionnel.

Prévoir un seau pour les pêches, vêtements chauds et adaptés selon la saison, bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau

Nombre de places limitées, réservation obligatoire dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel (une fiche d’inscription sera à compléter et à remettre au guide avant la visite).

Dates proposées en collaboration avec l’Office de Tourisme, vous pouvez contacter le guide pour tout autre prestation personnalisée.

Intra-Muros Départ Porte Saint-Pierre Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-10 par