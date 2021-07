Sortie pêche à pied guidée Fouesnant, 19 août 2021, Fouesnant.

Sortie pêche à pied guidée 2021-08-19 20:30:00 – 2021-08-19 Plage de Cap-Coz Lieu de RDV de l’activité:

Fouesnant Finistère Fouesnant

Au rythme de la marée, prenez un grand bol d’air marin et partagez une expérience en famille.

Apprenez à reconnaître et à respecter cette ressource qui s’offre à vous.

Participez à une sortie pêche à pied. A la pointe du Cap-Coz, en compagnie de notre guide, découvrez les “petits habitants” du bord de mer et adoptez les gestes qui vont avec!

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 1h45 à partir de 5 ans.

INFOS PRATIQUES POUR LE JOUR DE LA BALADE.

Il est conseillé de se munir de :

– Seau et épuisette (prêt de matériel possible)

– Chaussures fermés ne craignant pas l’eau (vieilles baskets ou bottes)

Balade guidée uniquement en français

RÉSERVATION : obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan

ORGANISATION DE L’ ACTIVITE: d’avril à août.

Consulter l’Office de tourisme pour plus de renseignements sur les dates et horaires

info@tourisme-fouesnant.fr +33 2 98 51 18 88

