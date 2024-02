SORTIE PÊCHE À PIED & DÉCOUVERTE DU BORD DE MER L’Aiguillon-la-Presqu’île, vendredi 26 juillet 2024.

Ludique, récréative et adaptée à tous, cette animation vous permettra de découvrir, à l’aide d’épuisettes ou tout simplement avec les mains, coquillages, crustacés et autres animaux étranges du bord de mer. Moment initiatique indispensable à vos futures pêches. Matériel fourni.

La Tranche sur mer Inscription dans les offices de tourisme

RDV communiqué à l’inscription. Matériels fournis 3h -25 pêcheurs max.

Tarif : 18€ à partir de 10 ans 10€ entre 6 et 10 ans gratuit pour l’enfant de moins de 6?ans

Possibilité de prestation pour les groupes pré-constitués en dehors de la période estivale. Tarif sur demande. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 14:00:00

fin : 2024-07-26 17:00:00

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire info@sudvendeelittoral.com

