Sortie pêche à pied à Saint-Jacut-de-la-Mer avec Litt'obs
Parking plage du Rougeret Boulevard du Rougeret
Saint-Jacut-de-la-Mer
2022-08-12

Vous ne pratiquez pas la pêche à pied ? Vous ne savez pas quoi pêcher ou comment pêcher ? Grâce à notre guide Florian vous percerez les secrets des habitants du bord de mer et apprendrez les bons gestes à adopter. Il vous montrera et expliquera les bons usages d'une pêche à pied responsable afin de préserver l'environnement fragile. Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s'agit d'une sortie pédagogique. Le matériel est prêté, équipez vous de chaussures pouvant aller dans l'eau ou de bottes. La visite est fortement déconseillée aux jeunes enfants (moins de 4ans) et aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser.

