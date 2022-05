Sortie: Paysage sonore printanier

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 11:00:00 Le printemps est la période durant laquelle les oiseaux sonorisent le plus le paysage. Découvrons ces sons et apprenons à les reconnaitre sur uns zone classée Natura 2000. Gratuit, sur inscription au 03.88.00.55.55, à partir de 8 ans, prévoir des chaussures de marche, des guides ornithologiques de terrain, des jumelles, ainsi qu'une tenue adaptée aux conditions météo.

