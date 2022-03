Sortie paysage et biodiversité Beaune, 10 avril 2022, Beaune.

Sortie paysage et biodiversité Beaune

2022-04-10 – 2022-04-10

Beaune Côte-d’Or Beaune

EUR 0 0 Animé par Pierre Fonteneau et Bruno Schneider (groupe local LPO Pays Beaunois)

Découverte de la faune et la flore des villages et de nos vignes dans un village viticole du sud de la côte

de Beaune. Heure et lieu de RDV donnés après inscription via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Animé par Pierre Fonteneau et Bruno Schneider (groupe local LPO Pays Beaunois)

Découverte de la faune et la flore des villages et de nos vignes dans un village viticole du sud de la côte

de Beaune. Heure et lieu de RDV donnés après inscription via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

Beaune

dernière mise à jour : 2022-02-23 par