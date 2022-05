Sortie Paysage avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Sortie Paysage avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 24 juillet 2022, . Sortie Paysage avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

2022-07-24 – 2022-07-24 Sortie Paysage avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges Laissez vous conter l’origine et le devenir des paysages montagnards des Hautes Vosges d’Alsace. Magnifiques points de vue au cours de la balade et depuis le sommet du Ballon. Niveau : Tout public, marche pour monter au sommet

Lieu du rendez-vous : 10h00 point d’accueil de la Maison du Parc

Durée : 2h30

