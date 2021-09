Sortie patrimoine en bateau de Loire : Quand la rivière portait bateau Marzy, 12 septembre 2021, Marzy.

Sortie patrimoine en bateau de Loire : Quand la rivière portait bateau 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 14:00:00

Marzy Nièvre

Descente de la Loire à bord de la Passière de la rive de Marzy au village du Bec d’allier. Marie Christine Vallet, guide conférencière, vous plongera dans l’histoire des cours d’eaux où est né un village, celui des mariniers, voituriers par eau et marchands.

Apéritif au Bec d’Allier.

Bac et retour des participants le long de la Loire jusqu’au point de départ.

En partenariat avec Terroir et Patrimoine.

Tenue : prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Nombre de personnes : de 6 à 14 personnes.

Les rendez vous :

Juillet : 3 et 14

Août : 15

Septembre : 12

dernière mise à jour : 2021-08-31 par