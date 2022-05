Sortie patrimoine

2022-05-18 – 2022-05-18 Balade de 3-4 km sur les traces du passé de Ploubazlanec. La vie des pêcheurs d'Islande, le passage de célébrités historiques attirées par la singularité du site, mais aussi le patrimoine bâti (chapelle, manoirs,…). Aujourd'hui tournée vers la pêche côtière, le maraîchage et l'activité touristique venez découvrir la vie des ploubazlanecains. nVoyagez sur plusieurs siècles !

