Sortie Patinoire Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Catégories d’évènement: Boën-sur-Lignon

Loire

Sortie Patinoire Boën-sur-Lignon, 18 février 2022, Boën-sur-Lignon. Sortie Patinoire APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) 25 rue Alsace Lorraine Boën-sur-Lignon

2022-02-18 13:00:00 13:00:00 – 2022-02-18 17:30:00 17:30:00 APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) 25 rue Alsace Lorraine

Boën-sur-Lignon Loire EUR 7 9 L’APIJ vous embarque pour une après-midi à la patinoire. contact.apij@gmail.com +33 4 77 24 13 02 http://www.apij.fr/ APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes) 25 rue Alsace Lorraine Boën-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Boën-sur-Lignon, Loire Autres Lieu Boën-sur-Lignon Adresse APIJ (Association Pour l'Intercommunalité des Jeunes) 25 rue Alsace Lorraine Ville Boën-sur-Lignon lieuville APIJ (Association Pour l'Intercommunalité des Jeunes) 25 rue Alsace Lorraine Boën-sur-Lignon Departement Loire

Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boen-sur-lignon/

Sortie Patinoire Boën-sur-Lignon 2022-02-18 was last modified: by Sortie Patinoire Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon 18 février 2022 Boën-sur-Lignon Loire

Boën-sur-Lignon Loire