Sortie paroissiale avec Notre-Dame de Chaldée Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie paroissiale avec Notre-Dame de Chaldée Église Saint-Eustache, 10 juin 2018, Paris. Sortie paroissiale avec Notre-Dame de Chaldée

Église Saint-Eustache, le dimanche 10 juin 2018 à 11:00

Nous sommes tous invités à la sortie paroissiale le dimanche 10 juin après la messe de 11 heures à Saint-Eustache, présidée par le père Fadi Nissan, curé de Notre-Dame-de-Chaldée, selon le rite chaldéen. Après la messe, nous pique-niquerons ensemble dans le jardin des Sœurs Augustines au 29, rue de la Santé, Paris 13e. (RER ligne B, station Port Royal : 850 mètres, 8 minutes à pied) Chacun apporte son pique-nique à mettre en commun. La paroisse fournit couverts, pain, eau et vin. Lieu de repli prévu en cas de mauvais temps. Sortie paroissiale samedi 11 juin après la messe de 11 heures à Saint-Eustache, présidée par le père Fadi Nissan, curé de Notre-Dame-de-Chaldée, selon le rite chaldéen. Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-06-10T11:00:00 2018-06-10T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Eustache Adresse 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Eustache Paris

Église Saint-Eustache Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sortie paroissiale avec Notre-Dame de Chaldée Église Saint-Eustache 2018-06-10 was last modified: by Sortie paroissiale avec Notre-Dame de Chaldée Église Saint-Eustache Église Saint-Eustache 10 juin 2018 Église Saint-Eustache Paris Paris

Paris