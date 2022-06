Sortie Papillons de la combe des Andières Tarsul, 13 juillet 2022, Tarsul.

Sortie Papillons de la combe des Andières

Lieu exact précisé lors de l’inscription Tarsul Côte-d’Or

2022-07-13 – 2022-07-13

Tarsul

Côte-d’Or

Tarsul

EUR Venez découvrir les papillons de la combe des Andières et leurs secrets le 13 juillet prochain. En partenariat avec la LPO et le dispositif Natura 2000 du Pays Seine-et-Tilles, cette balade d’environ deux heures sera l’occasion de se plonger dans le monde coloré des papillons de jour.

Inscription (obligatoire) : 03 80 35 22 75 ou natura2000@pays seine et tilles.fr

Début : 10h00 – Lieu de RDV précisé lors de l’inscription – Gratuit – Places limitées

natura2000@pays-seine-et-tilles.fr

Venez découvrir les papillons de la combe des Andières et leurs secrets le 13 juillet prochain. En partenariat avec la LPO et le dispositif Natura 2000 du Pays Seine-et-Tilles, cette balade d’environ deux heures sera l’occasion de se plonger dans le monde coloré des papillons de jour.

Inscription (obligatoire) : 03 80 35 22 75 ou natura2000@pays seine et tilles.fr

Début : 10h00 – Lieu de RDV précisé lors de l’inscription – Gratuit – Places limitées

Tarsul

dernière mise à jour : 2022-06-28 par