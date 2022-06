Sortie ouverte à tous sur le sentier de la Pierre Branlante La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice

Sortie ouverte à tous sur le sentier de la Pierre Branlante La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice, 10 juillet 2022, La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice. Sortie ouverte à tous sur le sentier de la Pierre Branlante

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne OT Monts du Limousin La Jonchère-Saint-Maurice

2022-07-10 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-10 La Jonchère-Saint-Maurice

Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne La Jonchère-Saint-Maurice Dimanche 10 juillet 2022 à 9h00, rue du Stade à La Jonchère-Saint-Maurice. Distance : 15 km. Ouvert à tous, randonneurs, traileurs. Débutants et confirmés. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées. Information : 07 52 60 94 17 Les Godasses Ambazacoises vous invitent à découvrir le sentier de La Pierre Branlante à la Jonchère et la vue imprenable depuis la pierre. Dimanche 10 juillet 2022 à 9h00, rue du Stade à La Jonchère-Saint-Maurice. Distance : 15 km. Ouvert à tous, randonneurs, traileurs. Débutants et confirmés. Prévoir de l’eau et des chaussures adaptées. Information : 07 52 60 94 17 La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-06-24 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Autres Lieu La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Adresse La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne OT Monts du Limousin La Jonchère-Saint-Maurice Ville La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice lieuville La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Departement Haute-Vienne

La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-jonchere-saint-mauricela-jonchere-saint-maurice/

Sortie ouverte à tous sur le sentier de la Pierre Branlante La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice 2022-07-10 was last modified: by Sortie ouverte à tous sur le sentier de la Pierre Branlante La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice 10 juillet 2022 La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne OT Monts du Limousin

La Jonchère-Saint-MauriceLa Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne