Sortie ornithologique spéciale Corvidés Jardin des Plantes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sortie ornithologique spéciale Corvidés Jardin des Plantes, 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 09h30 à 11h30

gratuit

Les Corvidés sont la famille des corbeaux. Mais savez-vous qu’il n’y a pas de corbeau à Paris ? Pour être incollable sur les espèces qui fréquentes Paris et les études qui leur sont consacrées rendez-vous pour une sortie au sein du jardin des plantes et pour contribuer au suivi de ces oiseaux. Rendez-vous au jardin des plantes (plan envoyé une semaine avant). Jardin des Plantes 2 rue Buffon Paris 75005 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Balade;Nature

Date complète :

2022-03-30T09:30:00+01:00_2022-03-30T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin des Plantes Adresse 2 rue Buffon Ville Paris lieuville Jardin des Plantes Paris Departement Paris

Jardin des Plantes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sortie ornithologique spéciale Corvidés Jardin des Plantes 2022-03-30 was last modified: by Sortie ornithologique spéciale Corvidés Jardin des Plantes Jardin des Plantes 30 mars 2022 Jardin des Plantes Paris Paris

Paris Paris