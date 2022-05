Sortie ornithologique Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent

Sortie ornithologique Saint-Varent, 21 mai 2022, Saint-Varent. Sortie ornithologique RDV à la salle des fêtes Place du 14 juillet Saint-Varent

2022-05-21 – 2022-05-21 RDV à la salle des fêtes Place du 14 juillet

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent EUR Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres propose de partir à la découverte de l’Alouette lulu, de l’Oedicnème criard et du faucon pèlerin présents autour de la carrière de la Noubleau. Pour les observations, pensez à apporter vos jumelles, votre guide des oiseaux, un carnet de notes ou même votre smartphone. Pour votre confort, des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du moment sont conseillés.

