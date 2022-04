Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer, 22 avril 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer

2022-04-22 – 2022-04-22

Saint-Pair-sur-Mer Manche Animation de découverte des oiseaux de l’embouchure du Thar avec Sébastien Provost de Birding Mont Saint-Michel.

Gratuit – limité à 25 personnes.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office Culturel 02 33 70 60 41. Lieu : embouchure du Thar. Animation de découverte des oiseaux de l’embouchure du Thar avec Sébastien Provost de Birding Mont Saint-Michel.

Gratuit – limité à 25 personnes.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office Culturel 02 33 70 60 41. Lieu : embouchure du Thar. Animation de découverte des oiseaux de l’embouchure du Thar avec Sébastien Provost de Birding Mont Saint-Michel.

Gratuit – limité à 25 personnes.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office Culturel 02 33 70 60 41. Lieu : embouchure du Thar. Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Saint-Pair-sur-Mer Departement Manche

Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer 2022-04-22 was last modified: by Sortie ornithologique Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 22 avril 2022 manche Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer Manche