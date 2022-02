Sortie ornithologique Saint-Nic Saint-Nic Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Nic Finistère Saint-Nic Fan d’ornithologie ?

Chaussez vos bottes en caoutchouc, attrapez vos jumelles et rejoignez Serge Kergoat Artiste-photographe éditeur ornithologue de terrain, pour une passionnante sortie ornithologique dans la Baie de Douarnenez. Samedi 12 février, il vous donne rendez-vous à 10h00, sur la plage de Pentrez, pour observer et connaître les oiseaux du bord de mer ! Inscrivez-vous dès maintenant https://www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere +33 6 60 29 31 17 http://www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere Fan d’ornithologie ?

