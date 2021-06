Penestin Rendez-vous : Office de tourisme Loire-Atlantique, Penestin Sortie ornithologique Rendez-vous : Office de tourisme Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Sortie ornithologique Rendez-vous : Office de tourisme, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Penestin. Sortie ornithologique

du lundi 12 juillet au lundi 23 août à Rendez-vous : Office de tourisme

Sortie animée par Franck BUGEL de l’association Estival. Possibilité d’apporter ses propres jumelles.

Public

Sortie animée par Franck BUGEL de l’association Estival. Possibilité d’apporter ses propres jumelles. Rendez-vous : Office de tourisme Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T16:30:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T16:30:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Étiquettes évènement : Autres Lieu Rendez-vous : Office de tourisme Adresse Allée du Grand Pré 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Rendez-vous : Office de tourisme Penestin