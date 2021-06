Villeneuve-d'Ascq Parking Ferme Petitprez Nord, Villeneuve-d'Ascq Sortie ornithologique Parking Ferme Petitprez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Parking Ferme Petitprez, le samedi 21 août à 09:00

Bien connu pour sa richesse ornithologique, le lac du Héron accueille une grande diversité d’oiseaux. Cette richesse est liée à la multitude d’habitats qui composent le site : zone humide, prairie, terres agricoles, boisement… Rendez-vous à 9h sur le parking de la Ferme Petitprez, chemin du grand Marais à Villeneuve d’Ascq. Balade gratuite animée par la LPO Nord, uniquement sur inscription par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Venez observer et reconnaitre les différentes espèces présentes sur le site du lac du Héron. Parking Ferme Petitprez Chemin du Grand marais, 58491 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T11:30:00

