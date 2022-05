Sortie ornithologique Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Sortie ornithologique Maison Paris Nature, 22 juin 2022, Paris. Le mercredi 22 juin 2022

de 10h00 à 11h30

. gratuit

[Visite guidée] Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HGFFU33OQh_8Dea7BdGesLaYymbM9Vq4jwa3VVVd0ahAtw/viewform

