Sortie ornithologique Maison Paris Nature, 16 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 09h30 à 11h00

gratuit

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent Paris en cette saison hivernale lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place. [Visite guidée] Inscription obligatoire. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Selon les mesures sanitaires en vigueur actuellement, le pass vaccinale est nécessaire à partir de 16 ans, le pass sanitaire à partir de 12 ans et le masque à partir de 6 ans. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Balade

