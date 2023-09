Sortie ornithologique Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sortie ornithologique Maison Paris Nature Paris, 18 octobre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 10h00 à 11h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Sortie] Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent le Parc Floral de Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2736?deco=brand

05 03 Oiseau des jardins 1 ©michel Sinnassamy 0001 05 03 Oiseau des jardins 1 ©michel Sinnassamy 0001 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/