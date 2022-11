Sortie ornithologique Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sortie ornithologique Maison Paris Nature, 14 décembre 2022, Paris. Le mercredi 14 décembre 2022

de 10h00 à 11h30

. gratuit

Si certaines espèces d’oiseaux sont facilement reconnaissables, d’autres, très proches anatomiquement, vivants dans les mêmes milieux ou ayant des comportements similaires, peuvent poser des problèmes d’identification. Cette sortie mettra l’accent sur ces différentes confusions qu’il est possible de faire lors de nos balades ornithologiques. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/1821?deco=brand

2022 12 14 sortie ornitho ©Maxime PARISY

