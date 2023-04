Sortie ornithologique Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Sortie ornithologique Maison Paris Nature, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 09h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Découvrez les espèces d’oiseaux qui fréquentent le Parc Floral de Paris en cette saison lors d’une sortie matinale. Prêt de jumelles sur place. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://www.facebook.com/Parisbiodiversite/ https://formulaires.paris.fr/formulaires/2235?deco=brand

