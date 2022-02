Sortie ornithologique – Les oiseaux hivernants Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Sortie ornithologique – Les oiseaux hivernants Plestin-les-Grèves, 2 septembre 2022, Plestin-les-Grèves. Plage de Saint-Efflam 5 Avenue de la Lieue de Grève

2022-09-02 07:00:00 – 2022-09-02 09:00:00

Avez-vous déjà vu les Huitriers pie, sentinelles de la plage, les Bécasseaux sanderling courant derrière la vague… Partez à la découverte des oiseaux hivernants avec TounNature qui vous partagera avec passion ses connaissances et vous apprendra à reconnaître ses différentes espèces et à comprendre leur rôle dans l'écosystème marin.

