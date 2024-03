Sortie ornithologique et stand d’information Parking de la Maison des arts et de la nature Villesèquelande, samedi 22 juin 2024.

Sortie ornithologique et stand d’information La LPO DT Aude présentera l’association LPO Occitanie et répondra aux questions des oiseaux des jardins et autres oiseaux, les nichoirs, les refuges LPO. Samedi 22 juin, 10h30 Parking de la Maison des arts et de la nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T10:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T10:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

La LPO DT Aude sera présente au bord du canal du midi avec son stand de 10 h à 16 h. Nous présenterons l’association LPO Occitanie. Des documents seront présents à la disposition du public. Nous répondrons aux questions sur les oiseaux des jardins et autres oiseaux, les nichoirs, les refuges LPO. Des jeux de reconnaissance pour les enfants seront disponibles.

Victor Béchereau proposera l’observation des oiseaux lors d’une sortie naturaliste. Départ à 10h30 jusqu’à 11h30. Apporter des jumelles sinon prêt de jumelles possibles (gratuit)

Inscription à la balade conseillée

Parking de la Maison des arts et de la nature 32 rue Georges Brassens, 11170, Villesèquelande Villesèquelande 11170 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vie.associative.aude@lpo.fr »}]

balade ornithologique