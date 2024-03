Sortie ornithologique et photographique au coeur de l’Espace naturel régional de Flicourt Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage Guernes, samedi 11 mai 2024.

Sortie ornithologique et photographique au coeur de l’Espace naturel régional de Flicourt Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 11 mai, 08h00 Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T08:00:00+02:00 – 2024-05-11T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T08:00:00+02:00 – 2024-05-11T12:00:00+02:00

Calme et éloignée des centres urbains, cette ancienne carrière réaménagée, intégrée au réseau Natura 2000, est d’une grande richesse écologique.

Cette animation est une première, au coeur de cet espace protégé et fermé au public, tout proche de la Seine. L’observation et les prises de vue se feront depuis les observatoires, avec au rendez-vous, sur les étangs et les berges ou dans les roselières : Canards souchets, Grands cormorans, Grèbes huppés, Hérons cendrés, Sarcelles d’été….Rapaces et passereaux s’ajouteront sans doute à la féérie du moment.

Apporter son matériel photo et des jumelles.

Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage 78520 Saint-Martin-la-Garenne Guernes 78520 Yvelines Île-de-France

ornithologie photographie

laurent but photographe