Sortie ornithologique en Crau Ecomusée de la Crau-Maison de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau

2022-04-08 09:00:00 – 2022-04-29 12:00:00

En compagnie d'Etienne garde de la réserve, embarquez pour une sortie confidentielle à la rencontre des oiseaux de Crau. Patience et discrétion seront de rigueur pour avoir la chance d'observer l'outarde canepetière ou le mythique ganga cata. Sortie destinée aux naturalistes amateurs.

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau

