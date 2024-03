Sortie ornithologique à l’Espace naturel des Savoies et des Népruns Station d’épuration Amilly, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Fin : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Initiation aux chants d’oiseuax : venez à la rencontre des oiseaux qui annoncent l’arrivée du printemps.

Organisé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature

Contact : 02 38 2876 08

developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

Lieu de rendez-vous : Rue de l’Union devant la station de l’épuration

Station d'épuration Rue de l'union 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire