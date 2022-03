Sortie Ornithologique à Beauchamp Arles, 11 mai 2022, Arles.

Sortie Ornithologique à Beauchamp Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles

2022-05-11 – 2022-05-11 Pont de Crau Marais de Beauchamp

Arles Bouches-du-Rhône

20 20 Entre marais et roselière, les passereaux et hérons se laissent facilement observer. En compagnie d’Alexis, garde et ornithologue, venez découvrir la diversité des oiseaux des marais de Beauchamp : patience et discrétion seront de rigueur pour admirer crabiers, grèbes et busards des roseaux ! Cette sortie est destinée aux naturalistes amateurs. Si vous souhaitez découvrir les marais de Beauchamp de façon plus familiale, reportez-vous aux autres visites proposées par l’écomusée

Joyau de nature aux portes d’Arles, le Marais de Beauchamp accueille une diversité d’oiseaux exceptionnelle pour un espace naturel péri-urbain !

ecomusee.crau@cen-paca.org +33 4 90 47 02 01 http://www.cen-paca.org/index.php?rub=4&pag=4_ecomusee

Pont de Crau Marais de Beauchamp Arles

